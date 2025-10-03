«Проигрыш в том финале меня не удивил». Тренер Синнера — о решающем матче US Open

Симоне Ваньоцци, тренер второй ракетки мира Янника Синнера, рассказал, как ему и его подопечному удалось пережить поражение в финале минувшего US Open, а также поделился, почему проигрыш может помочь спортсмену стать лучше.

«Поражение в том финале меня не удивило. Тогда Карлос был физически и в игровом плане сильнее Янника. Не стоит забывать, что у Синнера были пять тяжёлых месяцев, однако не нужно говорить и о кризисе, так как он выиграл два «Больших шлема» в этом году, выходя в финал каждую неделю. В дальнейшем мы хотим улучшаться, как и все.

Иногда меня удивляют вещи, которые говорят. В определённый момент что-то получается, в другой — нет. В США Янник не очень хорошо подавал. Мы сделали небольшое изменение в подаче перед Пекином, он хорошо приспособился.

Синнер знает, что наши предложения могут быть как правильными, так и оказаться ошибочными. Но в то же время необходимо работать над теми идеями, которые он сам придумывает. Если этого не делать, они и не будут работать. Иногда проигрыш матча может помочь игроку подумать, что сейчас самое время что-то улучшить», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.