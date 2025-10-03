Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в истории «Мастерсов»
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и чемпион US Open — 2014, бывшая третья ракетка мира хорват Марин Чилич провели самый возрастной матч в истории турниров категории «Мастерс». На двоих игрокам, встретившимся на «тысячнике» в Шанхае, 75 лет и 139 дней. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Джоковича.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
Новак Джокович
Н. Джокович
Далее соперником сербского теннисиста станет немец Янник Ханфман. Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
