Новак Джокович установил уникальное возрастное достижение на турнирах серии «Мастерс»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным игроком, победившим чемпиона турнира «Большого шлема» на соревнованиях серии «Мастерс».

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Сегодня, 3 октября, Джокович вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В стартовом для себя матче он обыграл чемпиона US Open — 2014, бывшую третью ракетку мира хорватского теннисиста Марина Чилича. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

