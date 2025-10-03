Новак Джокович установил уникальное возрастное достижение на турнирах серии «Мастерс»
Поделиться
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным игроком, победившим чемпиона турнира «Большого шлема» на соревнованиях серии «Мастерс».
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
Сегодня, 3 октября, Джокович вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В стартовом для себя матче он обыграл чемпиона US Open — 2014, бывшую третью ракетку мира хорватского теннисиста Марина Чилича. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
18:09
-
17:59
-
17:50
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:44
-
16:25
-
16:23
-
16:07
-
15:51
-
15:49
-
15:35
-
15:30
-
15:16
-
15:08
-
14:59
-
14:49
-
14:32
-
14:23
-
14:14
-
13:45
-
13:39
-
12:58
-
12:41
-
12:15
-
12:02
-
11:59
-
11:47
-
11:38
-
11:07
-
10:58
-
10:54