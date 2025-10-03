Скидки
«Возвращается на свой уровень». Янчук — о выступлениях Медведева

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказал мнение, что третья ракетка России Даниил Медведев возвращается на прежний уровень выступлений.

«На прошлом турнире Даниил показал, что возвращается на свой уровень. Он здорово выступал, пока у него не начались судороги. Медведев играл надёжно и временами остро. Если бы он был здоров, скорее всего, дошел бы до финала. Думаю, ничего серьезного с ним не случилось, иначе Даниил уже снялся бы со следующего турнира», — приводит слова Янчука ТАСС.

На минувшем турнире в Пекине Медведев дошёл до полуфинала, где не смог доиграть матч с американцем Лёнером Тьеном по состоянию здоровья. Ближайший матч Медведев сыграет на турнире в Шанхае.

