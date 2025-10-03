Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 3 октября

Сегодня, 3 октября, в Пекине (Китай) состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных встреч турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. 1/4 финала. Результаты матчей 3 октября:

Сонай Картал (Великобритания) — Линда Носкова (Чехия) — 0:2 (3:6, 4:6);

Эмма Наварро (США) – Джессика Пегула (США) – 1:2 (7:6 (7:2), 2:6, 1:6).

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд соревнования составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем является американка Кори Гауфф. В финале турнира прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.