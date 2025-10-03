Скидки
Главная Теннис Новости

Бублик: сидя в раздевалке, заказывал себе Ferrari. Она не принесла никакого удовольствия

Бублик: сидя в раздевалке, заказывал себе Ferrari. Она не принесла никакого удовольствия
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как приобрёл автомобиль после попадания в топ-20 мирового рейтинга.

«Помню, тренер спрашивает: «Что ты хочешь?» Не могу сказать, что я амбициозный человек, но достаточно упёртый. Говорю: «Артём, если в топ-20 войду, скажу тебе, что я красава, за­играл». До этого мне казалось, что я как бы обыватель в теннисе. И вот вошёл в двадцатку. Обещал, если получится, куплю себе Ferrari. Хотя уже давно мог её позволить, не покупал из принципа. Потом задним числом на тур­нире онлайн покупал.

Да, сидя в раздевалке, заказывал себе Ferrari. Уже продал, потому что оказалось, она мне просто не нужна, не принесла никакого удовольствия. На самом деле, после того как сказал себе, что я молодец, пошёл адский спад. С июня прошлого года по май выиграл, по-моему, девять матчей, хотя не бросил тренироваться. Наоборот, хотел большего», — сказал Бублик в интервью журналу «ЧТИВО».

