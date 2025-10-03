Тейлор Фриц одолел Фабиана Марожана и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (52-й в рейтинге) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Фриц 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Марожана семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований Тейлор Фриц сыграет с Джованни Мпетчи Перрикаром из Франции.