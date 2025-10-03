Зизу Бергс вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае после снятия Каспера Рууда
44-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай) после снятия 12-го номера мирового рейтинга норвежца Каспера Рууда. Он не смог продолжить матч при счёте 3:6, 7:5, 4:1 в пользу бельгийца.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|1
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Бергс 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Рууда четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В третьем круге соревнований Бергс встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло, который занимает 21-ю строчку мирового рейтинга.
