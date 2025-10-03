Зизу Бергс вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае после снятия Каспера Рууда

44-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай) после снятия 12-го номера мирового рейтинга норвежца Каспера Рууда. Он не смог продолжить матч при счёте 3:6, 7:5, 4:1 в пользу бельгийца.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Бергс 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Рууда четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге соревнований Бергс встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло, который занимает 21-ю строчку мирового рейтинга.