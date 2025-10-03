Пегула — вторая по возрасту после Серены Уильямс, кто вышел в полуфинал турнира в Пекине
Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула (31 год и 181 день) стала второй по возрасту, кто достиг полуфинала на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай) в женском одиночном разряде с момента основания соревнований в 2004 году. Она уступает только Серене Уильямс (32 года и 4 дня) в 2013 году.
Пекин (ж). 1/4 финала
03 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|1
|
|6
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
В четвертьфинале соревнований в Пекине Пегула обыграла свою соотечественницу Эмму Наварро, занимающую 17-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1. За выход в финал Джессика поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.
Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Кори Гауфф.
Комментарии
