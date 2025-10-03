Скидки
Три американки вышли в 1/2 финала на «тысячнике» не в Северной Америке впервые с 2003 года

Три американки вышли в 1/2 финала на «тысячнике» не в Северной Америке впервые с 2003 года
С 1990 года три американских теннисистки вышли в полуфинал на турнире уровня Tier 1/WTA-1000 во второй раз за пределами Северной Америки, после Токио в 2003 году (Моника Селеш, Чанда Рубин, Линдсей Дэвенпорт и Лиза Рэймонд).

В 1/2 финала соревнований в Пекине (Китай) двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Кори Гауфф сыграет с Амандой Анисимовой, которая занимает четвёртую строчку мирового рейтинга. Их соотечественница Джессика Пегула (седьмая в рейтинге) встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Кори Гауфф.

