Анастасия Потапова досрочно завершила сезон-2025 из-за травмы

59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что завершила сезон-2025 из-за травмы, которую получила в Монреале (Канада).

«К сожалению, я была вынуждена сняться с двух последних турниров в этом сезоне из за травмы, которую подхватила в Монреале этого года. Может быть, я где-то не показывала этого, но продолжительные боли в правой кисти присутствовали постоянно с этого момента. Мы приняли решение с командой взять немого больше времени в этом году, чтобы постараться залечить все травмы, чтобы следующий год был полноценным и удачным.

Как показала практика, даже с плохим тренировочным процессом (из за травм), я могу соревноваться на самом высшем уровне. Увидимся в 2026 году», — написала Потапова в социальных сетях.