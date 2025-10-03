Скидки
Анастасия Потапова досрочно завершила сезон-2025 из-за травмы

59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что завершила сезон-2025 из-за травмы, которую получила в Монреале (Канада).

«К сожалению, я была вынуждена сняться с двух последних турниров в этом сезоне из за травмы, которую подхватила в Монреале этого года. Может быть, я где-то не показывала этого, но продолжительные боли в правой кисти присутствовали постоянно с этого момента. Мы приняли решение с командой взять немого больше времени в этом году, чтобы постараться залечить все травмы, чтобы следующий год был полноценным и удачным.
Как показала практика, даже с плохим тренировочным процессом (из за травм), я могу соревноваться на самом высшем уровне. Увидимся в 2026 году», — написала Потапова в социальных сетях.

Анастасия Потапова не смогла выйти в 1/4 финала Пекина, проиграв Линде Носковой
