«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 3 октября

Сегодня, 3 октября, продолжился турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Второй круг. Результаты встреч на 3 октября:

  • Бен Шелтон (США, 6) – Давиф Гоффен (Бельгия) — 2:6, 4:6;
  • Фрэнсис Тиафо (США, 25) – Янник Ханфман (Германия, Q) 7:6 (11:9), 2:6, 1:6;
  • Бенжамен Бонзи (Франция) – Габриэль Диалло (Канада, 31) — 4:6, 4:6;
  • Лёнер Тьен (США) – Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:4;
  • Уго Умбер (Франция, 21) – Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:4);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4);
  • Себастьян Баэс (Аргентина) – Хольгер Руне (Дания, 10) — 5:7, 4:6;
  • Маттия Белуччи (Италия) – Томаш Махач (Чехия, 20) — 3:6, 4:6;
  • Лука Нарди (Италия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 32) — 3:6, 6:7 (4:7);
  • Хауме Мунар (Испания) – Флавио Коболли (Италия, 22) — 7:5, 6:1;
  • Александр Бублик (Казахстан, 14) – Валентен Вашеро (Франция, Q) — 6:3, 3:6, 4:6;
  • Зизу Бергс (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия, 11) — 3:6, 7:5, 4:1 (Rt);
  • Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) – Дженсон Бруксби (США, SR) — 6:1, 1:6, 6:1;
  • Марин Чилич (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия, 4) — 6:7 (2:7), 4:6;
  • Тейлор Фриц (США, 5) – Фабиан Марожан (Венгрия) — 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
