Александр Бублик снялся с турнира ATP-250 в Алма-Ате

Комментарии

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября.

Сегодня, 3 октября, Бублик на старте «Мастерса» в Шанхае (Китай) неожиданно проиграл 202-й ракетке мира представителю Монако Валентену Вашеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

В этом сезоне Александр Бублик стал победителем турниров в Галле, Гштааде, Кицбюэле и Ханчжоу.

Действующим чемпионом соревнований в Алма-Ате является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Канады Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

