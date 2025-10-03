«Мне достался тяжёлый соперник». Джокович оценил игру Чилича после их матча в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об уровне игры представителя Хорватии Марина Чилича после их матча второго круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Серб победил со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Здорово видеть Марина снова играющим на таком уровне. Для меня было сложно найти свой ритм с задней линии… Мне достался тяжёлый первый соперник — Марин, который, когда чувствует мяч, может быть очень опасен», — сказал Джокович в интервью на корте.

Далее соперником сербского теннисиста станет немец Янник Ханфман. Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.