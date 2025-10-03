Скидки
«Мне достался тяжёлый соперник». Джокович оценил игру Чилича после их матча в Шанхае

«Мне достался тяжёлый соперник». Джокович оценил игру Чилича после их матча в Шанхае
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об уровне игры представителя Хорватии Марина Чилича после их матча второго круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Серб победил со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Здорово видеть Марина снова играющим на таком уровне. Для меня было сложно найти свой ритм с задней линии… Мне достался тяжёлый первый соперник — Марин, который, когда чувствует мяч, может быть очень опасен», — сказал Джокович в интервью на корте.

Далее соперником сербского теннисиста станет немец Янник Ханфман. Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

