Джокович — о самом возрастном матче на «Матсерсах»: мы играли так, будто на 15 лет моложе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о его матче с хорватом Марином Чиличем на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), который стал самым возрастным в этой категории. На двоих игрокам 75 лет и 139 дней. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Джоковича.

«Сегодня, перед матчем, я подумал о суммарном возрасте Марина и меня: 75 лет. Это очень много. Надеюсь, мы сможем сыграть ещё больше матчей и, возможно, побить ещё больше рекордов. Думаю, сегодня мы играли так, будто на 15 лет моложе, что замечательно. Мы продолжаем выкладываться на максимум, даже против более молодых соперников. В конце концов, возраст не имеет значения, когда выходишь на корт, нужно найти способ выиграть — вот в чём цель», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

