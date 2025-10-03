Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Много потеешь, счета за стирку будут очень высокими». Джокович — о влажности в Шанхае

«Много потеешь, счета за стирку будут очень высокими». Джокович — о влажности в Шанхае
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Влажность здесь просто сумасшедшая, если честно. Не помню, чтобы в Китае была такая высокая влажность. Не припомню, когда в последний раз играл при такой влажности. Таков расклад — это одинаково для меня, для моего соперника и для всех остальных. Нужно принять это и справляться с ситуацией. Много потеешь, счета за стирку одежды будут очень высокими на этой неделе, но это здорово. Надеюсь, что это меня не остановит», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Материалы по теме
Джокович — о самом возрастном матче на «Матсерсах»: мы играли так, будто на 15 лет моложе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android