«Много потеешь, счета за стирку будут очень высокими». Джокович — о влажности в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Влажность здесь просто сумасшедшая, если честно. Не помню, чтобы в Китае была такая высокая влажность. Не припомню, когда в последний раз играл при такой влажности. Таков расклад — это одинаково для меня, для моего соперника и для всех остальных. Нужно принять это и справляться с ситуацией. Много потеешь, счета за стирку одежды будут очень высокими на этой неделе, но это здорово. Надеюсь, что это меня не остановит», — приводит слова Джоковича Punto de Break.