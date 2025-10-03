Скидки
«Приятно играть перед такими увлечёнными болельщиками». Джокович — о публике в Шанхае

«Приятно играть перед такими увлечёнными болельщиками». Джокович — о публике в Шанхае
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после победы над Марином Чиличем во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) высказался о поддержке китайской публики. Новак обыграл Марина со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Мне надо освежить мой китайский и знания языка. Всегда приятно играть перед такими увлечёнными болельщиками. Люди дарили мне свою любовь и поддержку многие годы, поэтому я стараюсь отплатить им хорошим теннисом и немного базовыми знаниями китайского, несколькими фразами. Было невероятно видеть, как сегодня трибуны были заполнены. Знаю, что сейчас национальные праздники, но для первого матча это просто потрясающе. Это один из самых красивых стадионов в туре, и я получаю от этого огромное удовольствие. На корте было тяжело, потому что матч был очень интенсивным, и Марин был невероятным соперником. Рад, что преодолел своё первое препятствие», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

