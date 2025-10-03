Скидки
«Иногда мы даже слишком напрягаемся». Джокович — о тренировках с Руне

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о тренировках с датчанином Хольгером Руне на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

— Сегодня разговаривали с Хольгером Руне, он сказал, что тренировки с тобой очень ему помогли.
— Это я заставил его так сказать.

— С кем будешь тренироваться завтра?
— Не знаю. Посмотрим. Может, снова с ним. У нас всегда очень интенсивные тренировочные сессии, это хорошо. Иногда мы даже слишком напрягаемся для обычной тренировки. Но считаю, видеть столь высокий уровень концентрации и отдачи у такого молодого игрока, как он, действительно здорово. Мне это нравится, потому что это готовит меня наилучшим образом к турниру и тому, что ждёт меня в матчах, — приводит слова Джоковича Ubitennis.

