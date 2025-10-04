Рублёв — Нисиока: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Мастерса» в Шанхае
Сегодня, 4 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) пройдёт матч второго круга, где 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиокой, который занимает 173-ю строчку мирового рейтинга. Встреча запланирована на 07:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Нисиоки.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:30 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Счёт личных встреч 3-2в пользу россиянина. Рублёв победил со счётом 6:1, 6:3 в рамках командного ATP Cup в 2021 году, 6:2, 7:5 на грунте Мадрида-2023 и 6:4, 6:3 в Париже-2023. Нисиока был сильнее в Сиднее-2019 (6:3, 6:1) и в Вашингтоне-2022 (6:3, 6:4).
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
