Теннис

«Ощущение, что мяч никуда не движется». Фриц — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае

«Ощущение, что мяч никуда не движется». Фриц — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался об условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он одолел представителя Венгрии Фабиана Марожана со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 16:00 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7 7
6 		6 4 6 1
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

«Корт невероятно медленный. Честно говоря, это очень плохое изменение. В прошлом году корты, очевидно, были быстрыми по индексу скорости, но мячи были медленными, поэтому даже подумал, что турнир здесь проходил чуть медленнее. Теперь они замедлили корты. Играешь тремя мячами до смены, они огромные, ничего не можешь с ними сделать. К тому же всё замедляет влажность. Такое ощущение, что мяч никуда не движется», — сказал Фриц в интервью на корте.

