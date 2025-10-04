Медведев — Сврчина: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
Сегодня, 4 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) пройдёт матч второго круга, где чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с чешским теннисистом Далибором Сврчиной (91-й в рейтинге). Встреча запланирована на 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Далибор Сврчина.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 12:45 МСК
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Медведева. В этом году он обыграл чеха во втором круге «Мастерса» в Торонто в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4.
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Комментарии
- 4 октября 2025
-
09:37
-
09:34
-
09:23
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
04:32
-
04:30
-
03:53
-
03:42
-
00:54
-
00:36
-
00:03
- 3 октября 2025
-
23:46
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:35
-
21:58
-
21:36
-
21:23
-
20:53
-
20:48
-
19:52
-
19:32
-
19:03
-
18:24
-
18:09
-
17:59
-
17:50
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:51