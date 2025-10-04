Скидки
Медведев — Сврчина: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Мастерса» в Шанхае

Комментарии

Сегодня, 4 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) пройдёт матч второго круга, где чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с чешским теннисистом Далибором Сврчиной (91-й в рейтинге). Встреча запланирована на 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Далибор Сврчина.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 12:45 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Медведева. В этом году он обыграл чеха во втором круге «Мастерса» в Торонто в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Рублёв, Медведев и Хачанов продолжают гонку на Итоговый. Многое решится в Шанхае
