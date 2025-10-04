Медведев — Сврчина: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 4 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) пройдёт матч второго круга, где чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с чешским теннисистом Далибором Сврчиной (91-й в рейтинге). Встреча запланирована на 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Далибор Сврчина.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Медведева. В этом году он обыграл чеха во втором круге «Мастерса» в Торонто в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.