«Считаю наше партнёрство устойчивым». Циципас — о взаимоотношениях и работе с отцом

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своих взаимоотношениях с отцом тренером Апостолосом.

«Мы сильно изменили нашу динамику. Действительно очень доволен тем, как мы теперь сотрудничаем и работаем вместе. Как игроку, мне очень приятно иметь такие отношения с отцом. Это именно то, чего давно хотел, поэтому я счастлив. Он адаптировался к моим потребностям, а я — к его. Мы оба создаём динамику, которой можно гордиться.

Мой отец много лет проводит в турах, ещё со времён, когда моя мать была теннисисткой, так что за свою жизнь он повидал много тенниса. Очень горжусь тем, что он мой тренер и отец, но в первую очередь он мой отец, а уже потом тренер. Считаю наше нынешнее партнёрство устойчивым, хотя в будущем мне было бы интересно привлечь в команду ещё одного человека, который сможет сотрудничать и работать бок о бок с моим отцом. Это позволило бы ему время от времени отвлекаться и наслаждаться жизнью, ведь теннис — это не всё. Я ему об этом давно говорю», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.