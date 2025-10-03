Циципас — о спине: не буду вдаваться в подробности лечения, но оно мне очень помогло

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о состоянии спины.

«Сейчас сосредоточен на том, чтобы понять, что позволяет мне моя спина, и одновременно вернуться к победам. В первую очередь хотел бы провести несколько матчей подряд без боли в спине. Не буду вдаваться в подробности лечения, но оно мне очень помогло восстановить спину. Теперь жду, как она будет реагировать на матчи, чтобы я мог соревноваться более здоровым», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. В нынешнем сезоне Стефанос стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.