Циципас — об отдыхе в Греции: это то, чего мне не хватает в повседневной жизни

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что чувствует себя полным энергии после отпуска в Греции, где тренировался с сербом Новаком Джоковичем.

«Познакомиться с Новаком глубже было здорово, потому что в туре обычно нет такой возможности. Много времени посвятил духовному развитию в Греции. На самом деле, прекрасно провёл время, исследуя свою страну и занимаясь тем, что наполняет меня духовно. Мне определённо был нужен этот перерыв.

Я понял это именно там. Много времени провёл с младшей сестрой и братом Петросом, с которым часто играю в парном разряде. Это то, чего мне немного не хватает в повседневной жизни — человечности, особенно, когда постоянно находишься в стрессе, гоняешься за очками и турнирами. Иногда важно сделать паузу и вернуть связь с собой», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

