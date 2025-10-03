Скидки
«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей 4 октября

Завтра, 4 октября, продолжится турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Второй круг. Расписание встреч на 4 октября (время московское):

  • 07:30 — Андрей Рублёв (Россия, 13) — Йосихито Нисиока (Япония, Q);
  • 07:00 — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия, 7);
  • 07:30 — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Алехандро Табило (Чили, Q);
  • 09:00 — Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия, 8);
  • 09:00 — Денис Шаповалов (Канада, 23) — Кристофер О'Коннелл (Австралия);
  • 09:00 — Александр Зверев (Германия, 3) — Валентен Руае (Франция, Q);
  • 10:30 — Артур Казо (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания, 30);
  • 10:30 — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Маттео Арнальди (Италия);
  • 10:30 — Лучано Дардери (Италия, 26) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);
  • 10:30 — Корентен Муте (Франция, 33) — Лёнер Тьен (США);
  • 12:00 — Даниил Медведев (Россия, 16) — Далибор Сврчина (Чехия, Q);
  • 12:00 — Нуну Боржеш (Португалия) — Стефанос Циципас (Греция. 24);
  • 13:30 — Даниэль Альтмайер (Германия) — Янник Синнер (Италия, 2);
  • 15:00 — Карен Хачанов (Россия, 9) — Цзюнчэн Шан (Китай, WС).
Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
