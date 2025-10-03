Ева Лис поделилась жестоким сообщением, которое она получила после поражения в Пекине

66-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис поделилась жестоким сообщением, которое она получила после поражения от третьей ракетки мира американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Ева уступила со счётом 3:6, 4:6.

«Я желаю, чтобы эта ***** и её ещё большая мать-***** умерли смертью свиней. Грёбаный продажный игрок, ты должна гореть в аду. Твоя жалкая мать-*****, которая родила такую *****, как ты. Желаю, чтобы она умерла у тебя на руках как можно скорее», — написал пользователь.

«Давайте не будем забывать о реальности всякий раз, когда мы проигрываем матч», — поделилась Лис.