Ева Лис поделилась жестоким сообщением, которое она получила после поражения в Пекине

66-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис поделилась жестоким сообщением, которое она получила после поражения от третьей ракетки мира американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Ева уступила со счётом 3:6, 4:6.

Пекин (ж). 1/4 финала
02 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я желаю, чтобы эта ***** и её ещё большая мать-***** умерли смертью свиней. Грёбаный продажный игрок, ты должна гореть в аду. Твоя жалкая мать-*****, которая родила такую *****, как ты. Желаю, чтобы она умерла у тебя на руках как можно скорее», — написал пользователь.

«Давайте не будем забывать о реальности всякий раз, когда мы проигрываем матч», — поделилась Лис.

