Главная Теннис Новости

«Постоянно с ним общаюсь». Шан — о предстоящей встрече с Хачановым в Шанхае

237-я ракетка мира китайский теннисист Цзюнчэн Шан высказался о предстоящей встрече с девятым номером мирового рейтинга россиянином Кареном Хачановым во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Цзюнчэн Шан
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

«Карен — отличный парень, очень приятный вне корта, постоянно с ним общаюсь. Это будет забавный матч, в этом я уверен, ведь как отличный игрок он точно станет для меня серьёзным испытанием. Играть с топ-10 никогда не просто, их нелегко обыграть, но я постараюсь сделать всё, что смогу. Хочу наслаждаться поддержкой публики, это для меня сейчас самое важное. Карен ростом 1,98 м, поэтому его подача будет с большой силой. У него всесторонние навыки, он универсальный теннисист с ловкими движениями и выдающейся техникой приёма подачи. Он — яркий пример игрока из топ-10, очень стабильный, мы уже тренировались вместе. Знаю, что он не так гибок, как я, но его удары очень мощные, и он будет искать мои слабые стороны. В целом, мне нужно сохранять позитивный настрой, чтобы получать удовольствие от игры, это самое важное», — приводит слова Шана Punto de Break.

