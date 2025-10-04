«Постоянно с ним общаюсь». Шан — о предстоящей встрече с Хачановым в Шанхае

237-я ракетка мира китайский теннисист Цзюнчэн Шан высказался о предстоящей встрече с девятым номером мирового рейтинга россиянином Кареном Хачановым во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Карен — отличный парень, очень приятный вне корта, постоянно с ним общаюсь. Это будет забавный матч, в этом я уверен, ведь как отличный игрок он точно станет для меня серьёзным испытанием. Играть с топ-10 никогда не просто, их нелегко обыграть, но я постараюсь сделать всё, что смогу. Хочу наслаждаться поддержкой публики, это для меня сейчас самое важное. Карен ростом 1,98 м, поэтому его подача будет с большой силой. У него всесторонние навыки, он универсальный теннисист с ловкими движениями и выдающейся техникой приёма подачи. Он — яркий пример игрока из топ-10, очень стабильный, мы уже тренировались вместе. Знаю, что он не так гибок, как я, но его удары очень мощные, и он будет искать мои слабые стороны. В целом, мне нужно сохранять позитивный настрой, чтобы получать удовольствие от игры, это самое важное», — приводит слова Шана Punto de Break.