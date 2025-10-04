Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — четвёртый игрок, одержавший 50 побед в каждом из последних трёх сезонов

Тейлор Фриц — четвёртый игрок, одержавший 50 побед в каждом из последних трёх сезонов
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц одержал 50-ю победу в этом сезоне. Он стал четвёртым игроком, достигнувшим этого результата в каждом из последних трёх сезонов. В 2023 году Тейлор одержал 54 победы, а в 2024-м — 53.

Ранее такое достижение покорилось Карлосу Алькарасу из Испании, Иге Швёнтек из Польши и Арине Соболенко из Беларуси. К этому списку могут присоединиться немец Александр Зверев (47 побед), итальянец Янник Синнер (42) и американка Кори Гауфф (42).

Во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) Фриц обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (52-й в рейтинге) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Материалы по теме
«Ощущение, что мяч никуда не движется». Фриц — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android