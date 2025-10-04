Тейлор Фриц — четвёртый игрок, одержавший 50 побед в каждом из последних трёх сезонов

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц одержал 50-ю победу в этом сезоне. Он стал четвёртым игроком, достигнувшим этого результата в каждом из последних трёх сезонов. В 2023 году Тейлор одержал 54 победы, а в 2024-м — 53.

Ранее такое достижение покорилось Карлосу Алькарасу из Испании, Иге Швёнтек из Польши и Арине Соболенко из Беларуси. К этому списку могут присоединиться немец Александр Зверев (47 побед), итальянец Янник Синнер (42) и американка Кори Гауфф (42).

Во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) Фриц обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (52-й в рейтинге) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).