«Легко просто сдаться». Фриц — о непростой победе над Марожаном на «Мастерсе» в Шанхае
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Он одолел представителя Венгрии Фабиана Марожана со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 16:00 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 4
|6 1
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
«Я просто старался сохранять мотивацию на протяжении всего матча. Многое шло не по плану. Не реализовал ни одного брейк-пойнта. Он же воспользовался своими. Когда ты на таком длинном отрезке, легко просто сдаться и подумать: «А, знаешь, это просто не моё, иду домой». Мне просто нужно было продолжать мотивировать себя, чтобы бороться и просто держаться вместе с ним», — приводит слова Фрица The Tennis Gazzette.
