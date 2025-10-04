Синнер уступает лишь Надалю и Алькарасу по связанному с победами в турнирах ATP показателю

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер уступает только испанцам Рафаэлю Надалю и Карлосу Алькарасу по количеству побед в первых 30 финалах турниров ATP в карьере среди игроков, дебютировавших в XXI веке, сообщает Opta.

После победы в финале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине над американцем Лёнером Тьеном (6:2, 6:2) в активе Синнера 21 выигранный финал из 30 карьерных. На счету Надаля и Алькараса по 23 выигранных финала из первых 30.

В 2025 году Синнер семь раз выходил в финалы и трижды становился обладателем титула — ранее он выиграл Australian Open — 2025 и Уимблдон-2025.

