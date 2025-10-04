Янник Синнер пять последних поражений в финалах ATP потерпел от Карлоса Алькараса

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в своих последних пяти проигранных финалах турниров ATP уступал только нынешнему первому номеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу.

Синнер проиграл Алькарасу в финалах хардового турнира ATP-500 в Пекине в 2024 году, грунтового «Мастерса» в Риме в 2025 году, грунтового «Ролан Гаррос» — 2025, хардового «Мастерса» в Цинциннати и хардового US Open — 2025.

Всего за карьеру итальянец проиграл девять финалов ATP. До серии с Алькарасом Синнер дважды уступал в финалах российскому теннисисту Даниилу Медведеву, а также по одному разу сербу Новаку Джоковичу и поляку Хуберту Хуркачу.

