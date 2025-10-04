Потапова опубликовала фото после возвращения в Москву на фоне досрочного завершения сезона
59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова показала, как проводит время в Москве после того, как объявила, что завершила сезон-2025 из-за травмы, которую получила в Монреале (Канада).
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 09:40 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Линда Носкова
Л. Носкова
«А пока я вернулась на недельку в Москву и очень этому рада», — написала Потапова на своей странице в социальной сети.
Ранее Потапова объявила, что не сыграет в 2025 году из-за травмы. Спортсменка пожаловалось на боли в правой кисти. На крайнем турнире, в котором Анастасия принимала участие, теннисистка добралась до 1/8 финала. Это были соревнования категории WTA-1000 в Пекине, где Потапова уступила представительнице Чехии Линде Носковой (27-я строчка рейтинга) со счётом 2:6, 4:6.
