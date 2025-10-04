Скидки
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Алехандро Табило, результат матча 4 октября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Шанхае

Феликс Оже-Альяссим обыграл Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Шанхае
13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (74-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Оже-Альяссим 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Якуб Меншик (Чехия).

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
