Феликс Оже-Альяссим обыграл Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (74-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Алехандро Табило
А. Табило
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Оже-Альяссим 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге соревнований Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Якуб Меншик (Чехия).
Комментарии
- 4 октября 2025
-
09:37
-
09:34
-
09:23
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
04:32
-
04:30
-
03:53
-
03:42
-
00:54
-
00:36
-
00:03
- 3 октября 2025
-
23:46
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:35
-
21:58
-
21:36
-
21:23
-
20:53
-
20:48
-
19:52
-
19:32
-
19:03
-
18:24
-
18:09
-
17:59
-
17:50
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:51