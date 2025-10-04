Феликс Оже-Альяссим обыграл Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Шанхае

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (74-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Оже-Альяссим 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Якуб Меншик (Чехия).