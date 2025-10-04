Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор — Камило Уго Карабельи, результат матча 4 октября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Шанхае

Алекс де Минор уверенно обыграл Камило Уго Карабельи во втором круге турнира в Шанхае
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабельи (45-й в рейтинге)со счётом 6:4, 6:2.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:40 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках де Минор три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Карабельи шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований Алекс де Минор встретится с представителем Польши Камилем Майхшаком (66-й в рейтинге).

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Феликс Оже-Альяссим обыграл Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android