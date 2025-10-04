Алекс де Минор уверенно обыграл Камило Уго Карабельи во втором круге турнира в Шанхае
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабельи (45-й в рейтинге)со счётом 6:4, 6:2.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:40 МСК
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках де Минор три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Карабельи шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге соревнований Алекс де Минор встретится с представителем Польши Камилем Майхшаком (66-й в рейтинге).
