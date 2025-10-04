Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Кентена Алиса
Поделиться
19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл француза Кентена Алиса (75-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:40 МСК
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Легечка восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Алиса пять двойных ошибок, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге соревнований Легечка встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Кристофер О'Коннел (Австралия).
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2025
-
09:37
-
09:34
-
09:23
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
04:32
-
04:30
-
03:53
-
03:42
-
00:54
-
00:36
-
00:03
- 3 октября 2025
-
23:46
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:35
-
21:58
-
21:36
-
21:23
-
20:53
-
20:48
-
19:52
-
19:32
-
19:03
-
18:24
-
18:09
-
17:59
-
17:50
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:51