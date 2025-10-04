Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иржи Легечка — Кентен Алис, результат матча 4 октября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Шанхае

Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Кентена Алиса
Комментарии

19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл француза Кентена Алиса (75-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:40 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Легечка восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Алиса пять двойных ошибок, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований Легечка встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Кристофер О'Коннел (Австралия).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Алекс де Минор уверенно обыграл Камило Уго Карабельи во втором круге турнира в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android