Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Кентена Алиса

19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл француза Кентена Алиса (75-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Легечка восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Алиса пять двойных ошибок, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований Легечка встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Кристофер О'Коннел (Австралия).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.