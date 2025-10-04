Скидки
Теннис

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Ухане

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Ухане
Комментарии

87-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова успешно стартовала в квалификации турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она одержала победу над американкой Алисией Паркс (60-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Паркс три эйса, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из пяти.

За выход в основную сетку «тысячника» в Ухане Анастасия Захарова поспорит с Бьянкой Андрееску из Канады (181-я ракетка мира).

