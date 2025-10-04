Андрей Рублёв проиграл Йосихито Нисиоке на старте «Мастерса» в Шанхае
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он уступил представителю Японии Йосихито Нисиоке (173-й в рейтинге) со счётом 6:2, 2:6, 4:6.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:45 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Рублёв два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Нисиоки три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В третьем круге соревнований в Шанхае Йосихито Нисиока встретится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.
