Андрей Рублёв проиграл Йосихито Нисиоке на старте «Мастерса» в Шанхае

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он уступил представителю Японии Йосихито Нисиоке (173-й в рейтинге) со счётом 6:2, 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Рублёв два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Нисиоки три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Шанхае Йосихито Нисиока встретится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.