Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Йосихито Нисиока, результат матча 4 октября, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Шанахе

Андрей Рублёв проиграл Йосихито Нисиоке на старте «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он уступил представителю Японии Йосихито Нисиоке (173-й в рейтинге) со счётом 6:2, 2:6, 4:6.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:45 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
2 		6 6
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Рублёв два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Нисиоки три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Шанхае Йосихито Нисиока встретится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.

Материалы по теме
Ждём Медведева и Хачанова на кортах в Шанхае. Рублёв уже в одиночке проиграл. LIVE!
Live
Ждём Медведева и Хачанова на кортах в Шанхае. Рублёв уже в одиночке проиграл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android