Андрей Рублёв проиграл четвёртый матч подряд в одиночном разряде

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел четвёртое поражение подряд в матче одиночного разряда на турнирах ATP. Сегодня, 4 октября, он проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) японцу Йосихито Нисиоке (181-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 1:6, 4:6.

Неудачная серия поражений Рублёва тянется с четвёртого круга US Open — 2025. Тогда он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (5:7, 3:6, 4:6). После этого он уступил во втором круге турнира ATP-250 в Ханчжоу французу Валентину Ройе (4:6, 6:7) и итальянцу Флавио Коболли в первом круге соревнований ATP-500 в Пекине (6:7, 3:6).