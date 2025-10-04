Скидки
Андрей Рублёв проиграл четвёртый матч подряд в одиночном разряде

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел четвёртое поражение подряд в матче одиночного разряда на турнирах ATP. Сегодня, 4 октября, он проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) японцу Йосихито Нисиоке (181-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 1:6, 4:6.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:45 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
2 		6 6
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока

Неудачная серия поражений Рублёва тянется с четвёртого круга US Open — 2025. Тогда он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (5:7, 3:6, 4:6). После этого он уступил во втором круге турнира ATP-250 в Ханчжоу французу Валентину Ройе (4:6, 6:7) и итальянцу Флавио Коболли в первом круге соревнований ATP-500 в Пекине (6:7, 3:6).

