Определились финалистки турнира WTA-1000 в Пекине в парном разряде

В Пекине (Китай) завершилась стадия 1/2 финала на турнире категории WTA-1000 в парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-1000, Пекин (Китай). Парный разряд, полуфиналы. Результаты:

Присцилла Хон (Австралия)/Каролина Мухова (Чехия) — Мию Като (Япония)/Фанни Штолляр (Венгрия) — Хон/Мухова не вышли на матч.

— Хон/Мухова не вышли на матч. Се Шувей (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия) — Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия) — 4:6, 0:6.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующими чемпионками соревнований в парном разряде являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.