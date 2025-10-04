Скидки
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас снялся с «Мастерса» в Шанхае

Стефанос Циципас снялся с «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с хардового турнира серии «Мастерс», который проходит в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он должен был сыграть с представителем Португалии Нуну Боржешем (51-й в рейтинге).

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:45 МСК
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Отменён
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В основной сетке соревнований Циципаса заменит австралийский теннисист Александар Вукич.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
