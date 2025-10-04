Денис Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Иржи Легечкой

24-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Канада). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (109-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Шаповалов 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету О'Коннелла три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Шанхае Денис Шаповалов встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой.