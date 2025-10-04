Скидки
Денис Шаповалов — Кристофер О’Коннел, результат матча 4 октября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Шанхае

Денис Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Иржи Легечкой
24-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Канада). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (109-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:20 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кристофер О'Коннелл
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Шаповалов 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету О'Коннелла три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Шанхае Денис Шаповалов встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
