Денис Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Иржи Легечкой
Поделиться
24-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Канада). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (109-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:20 МСК
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Шаповалов 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету О'Коннелла три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований в Шанхае Денис Шаповалов встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2025
-
11:13
-
10:52
-
10:41
-
10:02
-
09:52
-
09:44
-
09:37
-
09:34
-
09:23
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
04:32
-
04:30
-
03:53
-
03:42
-
00:54
-
00:36
-
00:03
- 3 октября 2025
-
23:46
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:35
-
21:58
-
21:36
-
21:23
-
20:53
-
20:48
-
19:52
-
19:32
-
19:03
-
18:24
-
18:09
-
17:59