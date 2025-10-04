Даниил Медведев: если покажут сумму всех моих штрафов за карьеру, то начну плакать

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что не хочет сдерживать свои эмоции из-за штрафов, которые получил за свою карьеру.

«Боюсь представить, сколько я штрафов за свою карьеру заплатил. Это как раз-таки прекрасно доказывает, что я играю не ради денег. Потому что, если бы играл только ради денег, никогда бы вообще ничего не выкидывал на корте. Но это эмоции, это жизнь, это спорт. Если покажут сумму всех моих штрафов за карьеру, то я начну плакать. Лучше жить без штрафов, но я эмоциональный человек на корте, по-другому не могу», – сказал Медведев в интервью «Больше!»