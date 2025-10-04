Скидки
«Человек, который умеет слушать». Медведев рассказал, что для него важно в работе тренера

«Человек, который умеет слушать». Медведев рассказал, что для него важно в работе тренера
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он хочет от тренера в своей команде.

«Но в то же время мне 29 лет, скоро будет 30, хотел попробовать что-то новое в своей взрослой карьере. Потому что даже когда мы начинали с Жилем, я был слишком молод, так что это было связано немного с моими родителями. Академия, куда я ходил, формировала мою команду… Сделать это самостоятельно было приятно, потому что это было что-то новое в моей жизни. Когда тебе 20 и когда тебе 30, ты ищешь разные вещи. Потому что в 20 ты ещё молодой теннисист, и, вероятно, тебе нужен кто-то, кто покажет путь. Когда тебе 30, тебе нужен не кто-то, кто покажет путь, а кто поможет его заново найти. Это должен быть человек, который умеет слушать. Считаю, что это очень важно в работе тренера. Кого-то, с кем нужно обязательно найти общий язык. Сейчас я нашёл это в Томасе и Рохане, это здорово. Нам весело на корте и вне корта. Если им нужно что-то сказать, они не боятся это сделать», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

