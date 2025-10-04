Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Шанхае, обыграв Валентена Руае

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл француза Валентена Руае (76-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Зверев 11 раз подал навылет, допустил две ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Руае три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований Александр Зверев сыграет с ещё одним представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.