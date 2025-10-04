Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Валентен Руае, результат матча 4 октября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Шанхае

Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Шанхае, обыграв Валентена Руае
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл француза Валентена Руае (76-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Зверев 11 раз подал навылет, допустил две ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Руае три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований Александр Зверев сыграет с ещё одним представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

