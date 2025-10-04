Аманда Анисимова разгромила Кори Гауфф и вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она одержала разгромную победу над соотечественницей Кори Гауфф (третий номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 1 час. За это время Анисимова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Гауфф два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В финале «тысячника» в Пекине Аманда Анисимова сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии.
