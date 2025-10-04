Лоренцо Музетти с «баранкой» обыграл Франсиско Комесанью во втором круге турнира в Шанхае

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл аргентинца Франсиско Комесанью, который занимает 62-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:4,

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Музетти ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Комесаньи два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Лоренцо Музетти встретится с победителем матча Лучано Дардери (Италия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.