Теннис

Лоренцо Музетти — Франсиско Комесанья, результат матча 4 октября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Шанхае

Лоренцо Музетти с «баранкой» обыграл Франсиско Комесанью во втором круге турнира в Шанхае
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл аргентинца Франсиско Комесанью, который занимает 62-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:4,

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:50 МСК
Франсиско Комесанья
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Музетти ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Комесаньи два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Лоренцо Музетти встретится с победителем матча Лучано Дардери (Италия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

Новости. Теннис
