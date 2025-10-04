Скидки
Чжэн Циньвэнь снялась с турниров в Ухане и Нинбо из-за травмы

Олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь снялась с двух турниров в Китае. Она не сыграет на соревнованиях категории WTA-1000 в Ухане и WTA-500 в Нинбо.

В прошлом году Циньвэнь играла в финале турнира в Ухане, где уступила белоруске Арине Соболенко. Турнир в Ухане стартует 6 октября, а в Нинбо — 13 октября.

После Уимблдона-2025 в июле Чжэн Циньвэнь перенесла операцию на локте. Она пропустила ряд турниров и провела первые матчи на ныне проходящем «тысячнике» в Пекине. 23-летняя китаянка снялась с матча третьего круга с чешкой Линдой Носковой из-за проблем с локтем.

