Аманда Анисимова оценила разгромную победу над Гауфф и выход в финал Пекина

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она одержала разгромную победу над своей соотечественницей Кори Гауфф (6:1, 6:2).
«Я была просто в восторге от того, что играю здесь в своем первом полуфинале. Мне удалось показать действительно хорошую игру. Я знала, что мне придется играть на высочайшем уровне против Коко, чтобы победить. Я невероятно рада, что вышла в финал.
Каждый раз, выходя на корт, я говорила, что мне безумно нравится играть здесь.Поддержка зрителей была просто потрясающей. Считаю, что именно это помогло мне пройти весь турнир. Надеюсь, все придут и поболеют за меня в финале», — сказала Анисимова в интервью на корте после матча.
