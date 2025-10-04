Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова оценила разгромную победу над Гауфф и выход в финал Пекина

Аманда Анисимова оценила разгромную победу над Гауфф и выход в финал Пекина
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она одержала разгромную победу над своей соотечественницей Кори Гауфф (6:1, 6:2).

Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я была просто в восторге от того, что играю здесь в своем первом полуфинале. Мне удалось показать действительно хорошую игру. Я знала, что мне придется играть на высочайшем уровне против Коко, чтобы победить. Я невероятно рада, что вышла в финал.

Каждый раз, выходя на корт, я говорила, что мне безумно нравится играть здесь.Поддержка зрителей была просто потрясающей. Считаю, что именно это помогло мне пройти весь турнир. Надеюсь, все придут и поболеют за меня в финале», — сказала Анисимова в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Аманда Анисимова разгромила Кори Гауфф и вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android