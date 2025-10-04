Скидки
Аманда Анисимова впервые в карьере вышла в финал на двух турнирах подряд
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова сыграет в финале на двух турнирах подряд впервые в своей карьере. Сегодня, 4 октября, она одержала разгромную победу над соотечественницей Кори Гауфф (6:1, 6:2) в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай).

Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В сентябре Анисимова играла в финале Открытого чемпионата США — 2025, где потерпела поражение от лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7). В финале «тысячника» в Пекине 24-летняя американка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).

В нынешнем сезоне Анисимова сыграла в четырёх финалах и взяла один титул — «тысячник» в Дохе (Катар).

