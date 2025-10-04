Скидки
Теннис

Якуб Меншик — Йеспер де Йонг, результат матча 4 октября, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Шанхае

Якуб Меншик проиграл Йесперу де Йонгу на старте «Мастерса» в Шанхае
16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он уступил представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:20 МСК
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Меншик 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету де Йонга 13 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Далее Йеспер де Йонг встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

