Якуб Меншик проиграл Йесперу де Йонгу на старте «Мастерса» в Шанхае
16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он уступил представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:20 МСК
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 2
|4
Якуб Меншик
Я. Меншик
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Меншик 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету де Йонга 13 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Далее Йеспер де Йонг встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
