Якуб Меншик проиграл Йесперу де Йонгу на старте «Мастерса» в Шанхае

16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он уступил представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Меншик 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету де Йонга 13 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Далее Йеспер де Йонг встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.